«التنسيق»: 12 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى حتى الآن

قال سيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات، إن المرحلة الأولى بدأت اليوم ومستمرة حتى الإثنين 15 أغسطس، ويمكن للطالب الدخول على الموقع خلال تلك الفترة ليعدل الرغبات، وسيتم اعتماد التعديل الأخير الذي قدمه الطالب، موجها النصيحة للطلاب بكتابه كل كليات القطاع الذي يرغب في الالتحاق به مثل الطبي أو الهندسي وغير ذلك.

نصائح من مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة

وأوضح سيد عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الطالب الذي يريد على سبيل المثال الالتحاق بحاسبات ومعلومات عليه تسجيل الرغبات في كل كليات الحاسبات مهما اختلف مكانها وبناءً عليه سيتم توزيعه وترشيحه للكلية المناسبة من خلال 75 رغبة يقدمها الطالب ولديه الفرصة لتعديل الرغبات أكثر من مره حتى يوم الإثنيين 15 أغسطس في الساعة السابعة مساءً، لافتا إلى أنه بمجرد إغلاق المرحلة يعلن الترشيح النهائي للطالب وليس له الحق في تعديل الرغبات بعد ذلك.

تسجيل الرغبات من البيت أو الشارع أو المصيف

وأشار عطا، إلى أن مكتب التنسيق هو المسؤول عن توزيع الطلاب على الجامعات، ويتم دخول الطاب برقم جلوسه والرقم السري للموقع، وبعد ذلك تتاح له إمكانية تسجيل الرغبات من البيت أو الشارع أو حتى المصيف وإن لم يكن يتوفر لديه إنترنت عليه التوجه إلى أي جامعة وتسيجل الرغبات من خلال معامل الحاسب الآلى بها.

عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأضاف سيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات، أنه حتى الآن سجل 12 ألف طالب في المرحلة الأولى، والمستهدف هو 117 ألفا 758 طالبا، ولدينا 5 أيام متبقية في المرحلة ولا توجد مشكلات في عملية التسجيل المتاح لمدة 24 ساعة يوما، مشيرا إلى أن جميع معامل الحاسب الآلي متاحة في الجامعات الحكومية وتسجيل الرغبات من خلال المتخصصين في الجامعات والمرشدين للطلاب بشكل مجاني.