إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مكتب التنسيق بالغردقة

شهد مكتب تنسيق كلية التربية بالغردقة، توافد عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس 11-8-2022، وذلك لتسجيل رغباتهم في أول أيام تنسيق المرحلة الأولى، حيث تبدأ درجات تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية من 89.2 %؜ فأكثر، و83.17%؜ للشعبة الهندسية، والشعبة الادبية 64.51%، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية.

إقبال كبير على تنسيق المرحلة الأولى بمكتب تنسيق الغردقة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود غزالي مسئول مركز معلومات كلية التربية بالغردقة في تصريحات صحفية، إلى أنه تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم منذ الساعة 9َ من صباح اليوم، ويستمر تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الإثنين المقبل، حيث تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأكد «غزالي» أنه تم تسهيل عملية التنسيق على الطلاب وشرح الكليات المتاحة لكل مرحلة، حيث تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المعامل مزودة بعدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلي مع توفير الدعم الفني للطلاب من خلال مهندسي مركز المعلومات لتسجيل الرغبات بطريقة صحيحة.

وأضاف أن المعامل تستقبل طلاب المرحلة الأولى من الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02%، الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17%، الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51%.