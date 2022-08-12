زيادة البدل النقدي لتذاكر السفر للعاملين بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 15%

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على زيادة المقابل النقدي لتذاكر السفر للعاملين بمحافظة جنوب سيناء 15%، موضحًا أنه يسعى لتوفير متطلبات أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بسيناء.

وقال «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه استقبل المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بالمحافظة، لعرض مقترح زيادة البدل النقدي لجميع العاملين في المحافظة بعد إعلان الأسعار الجديدة لتذاكر السفر، ووافق على مقترح المديرية المالية بنسبة 15% على أن ينفذ القرار بداية من أغسطس الجاري.

ما هو البدل النقدي؟

وقال المحاسب هيثم سالم مدير المديرية المالية إن البدل النقدي مقصود به تذاكر السفر التي تمنح للموظفين في محافظة جنوب سيناء، موضحا أن الزيادة التي وافق عليها المحافظ اليوم تختلف من مدينة إلي أخرى حيث تعتبر راس سدر أقل مدينة بالنسبة للبدل النقدي لأنها قريبة من محافظات الوادي والدلتا، أما أعلى مدينة فهي مدينة دهب.

يذكر أنه وفقا لأحكام لائحة بدل السفر إذ أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات النائية ذات الطبيعة الخاصة، فإنه يحق لكل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة صرف مقابل نقدي لتذاكر السفر له ولاثنين من أسرته أربع مرات سنويًا مقسمة على أثنى عشر شهرًا.

ضوابط صرف البدل النقدي

1- يتم احتساب هذا المقابل النقدي لعدد مرات السفر المقررة وفقًا للائحة بدل السفر، ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاث أفراد كحد أقصى بما فيهم العامل نفسه.

2- يشترط في صرف هذا المقابل للعامل عن بعض ذويه أن يكون عائلا لهم إعالة فعلية وان تتحقق الضوابط المذاعة في هذا الشأن.

3- البدل النقدي غير خاضع لضريبة المرتبات.

4- يشترط لصرف هذا المقابل النقدي توافر الاعتمادات المالية اللازمة.