معيط يفتتح أعمال تطوير المديرية المالية بمدينة الطور بجنوب سيناء غدا

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المديرية المالية بمدينة الطور، لمتابعة أعمال تطوير، ورفع كفاءتها قبل افتتاحها، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية المديرية غداً الجمعة، بحضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية، وجرى إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الافتتاح .

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء المديرية على 5288 متر مكعب وجرى البناء على مساحة 1000متر مكعب، والمبنى مكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين.

وأكد أنه تم تطوير واجهة المبنى من الكلادينج والكارتينو لتظهر بطابع حضاري حديث، وأنه جرى تزويدها بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركزي، ويوجد بها شاشات مراقبة وأجهزة السيرفر، لربط جميع أجهزة الحاسب الآلي بكافة الإدارات ببعضها، لتوفير النفقات ووقت العمل، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي.

وتابع المحافظ: أنه جرى تجهيز النادي الاجتماعي بالمديرية وتطوير عدد 6 استراحات، وإنشاء شبكة الحماية المدنية ومكافحة الحرائق .

كما التقى المحافظ بعدد من الشباب العاملين بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء نحو الاعتماد على الشباب من العاملين بالديوان العام بمدينة طور سيناء وضرورة إعداد صف ثان وثالث ليتولى مسئولية العمل داخل المحافظة.

وأثنى المحافظ على مجهودات الشباب خلال الفترة الماضية مشيراً الي أن المحافظة والدولة تنتظر منهم المزيد من العطاء.