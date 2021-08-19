«مالية جنوب سيناء» تنظم ورشة عمل لمناقشة الحد الأدنى للأجور

نظمت المديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة الحد الأدنى للأجور، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمود محمد إبراهيم، مدير المديرية المالية، وعادل الصاوي، وكيل المديرية المالية، و مديري الحسابات، ومراجعي الباب الأول أجور، ومسئولي الاستحقاقات بإدارات الموارد البشرية بالجهات الإدارية على مستوى المحافظة.

آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء

تناولت الورشة المشكلات التي واجهت القائمين على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وطرق حلها للوصول إلى التطبيق الذي يتفق مع القانون.

وخلال الورشة تناول محمود محمد إبراهيم، مدير المديرية المالية، آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، والرد على استفسارات الحضور، لافتًا إلى أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه عام 2019، ثم إلى 2400 هذا العام للعاملين بالحكومة والهيئات العامة.

وقال مدير المديرية المالية، إنه جرى تنظيم هذه الورشة في إطار توجيهات القيادة السياسية بشان تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لمواكبة التغير فى الأسعار وتوفير حياة كريمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وزارة المالية تحرص على تنفيذ تلك توجيهات رئيس الوزراء

وأوضح أن وزارة المالية تحرص على تنفيذ تلك التوجيهات، وذلك بإصدار منشور عام وزارة المالية رقم 20 لسنة 2021، وكتاب دوري رقم 143 لسنة 2021 بشان تعديل قيم الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى عرض الألية الموحدة لكيفية إحتساب الحد الأدنى للأجور 2021، والذي يتضمن محاور عرض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، ومنشور وزير المالية رقم 20 لسنة 2021، والكتاب دوري رقم 143 سنة 2021،وتقديم عرض حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لسنة 2021، مع تقديم أمثلة عملية حول كيفية التطبيق.