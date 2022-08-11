فاروق فلوكس يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى

حرص الفنان فاروق فلوكس، على طمأنة جمهوره، بشأن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية، واستئصال المرارة، قبل يومين، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، موضحًا أنّ حالته شهدت تحسنًا كبيرًا.

وقال فاروق فلوكس، لـ«الوطن»، إنه يتواجد في منزله حاليًا، حيث يقضي فترة النقاهة، لحين استرداد عافيته بالكامل، لافتًا إلى أنّ هناك عددا كبيرا من زملائه بالوسط الفني، حرصوا على زيارته بالمستشفى أو التواصل معه هاتفيًا بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم والمساندة له في تلك المحنة الصحية.

لم أوجه أي رسائل عتاب لمجلس النقابة قط

ونفى فاروق فلوكس، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن عتابه نقابة المهن التمثيلية، لعدم دعمها له في محنته الصحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يوجه أي رسائل عتاب لمجلس النقابة.

وأشاد فاروق فلوكس، بالجهود التي يقوم بها مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، طوال السنوات الماضية، قائلًا: «أشرف زكي رجل خدوم جدًا ولا يتأخر عن أي فنان إطلاقًا، ولم أصرح تمامًا بأنني أعاتب النقابة».

رفضت تحميل نقابة الممثلين أعباء مادية بسبب العملية الجراحية

وأشار إلى تصريحاته الأخيرة: «أنا قلت فقط إنني رفضت تحميل أعباء إضافية على النقابة في محنتي الصحية الأخيرة وعدم تحملها أي تكاليف خاصة بالعملية، لكن النقابة لم تتأخر عني في أي شيء، وقدّمت لي الكثير»، موجهًا التحية والتقدير لجمهوره للدعم الذي تلقاه طوال الأيام الماضية.

ابنة فاروق فلوكس: ربنا سخر جنود وملائكة ساعدوني

كانت يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «حكايتي مع المرارة، رغم أنها عملية بسيطة ولكن في بعض الأوقات بيبقي القرار مش سهل.. أبويا بالنسبة لي مش أب عادي بالنسبالي هو رمز وقدوة وسبب حقيقي لحاجات كتيرة.. قدرت أعملها في حياتي».

وأضافت: «ممتنة إن المهندس فاروق توفيق صالح، والفنان فاروق فلوكس ربنا جعلني ابنته.. وتعبه كان أمر صعب عليا جدًا جدًا، وقرار أنه يخوض عملية كان قرار مش سهل، لكن الحقيقة في جنود وملائكة ربنا سخرهم ليا ساعدوني وكانوا السبب بعد ربنا إنه يقوم بالسلامة».