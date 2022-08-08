«التعليم»: تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة للمدارس نهاية الأسبوع

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة 2022، في عموم الجمهورية، بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وإعلانها رسميا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم وجميع المدارس الثانوية، وذلك رداً على تساؤلات كثيرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنها لم تصل المدارس بعد.

شهادات الثانوية العامة مميكنة ومؤمنة ضد أية عمليات تزوير

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة سوف تصل المدارس قبل يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن تأخيرها مرتبط بطباعتها بطريقة مؤمنة ومميكنة ضد أية عمليات تزوير أو تلاعب من جانب أي شخص، وتضم الشهادات باركود لمنع أي تلاعب.

تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة الخميس

وأوضح المصدر، أن شهادات النجاح ستصل إلى المديريات التعليمية قبل الخميس المقبل، بحيث يتم توزيع كل مدرسة على حده، على أن تكون الشهادات متوقفة على تسليمها للطلاب فقط، وتتضمن كل بيانات الطالب ودرجاته بكل مادة ومجموعه النهائي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022، بنسبة نجاح %75.04 بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي شعبة علمي رياضة %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

نسب النجاح المئوية للعام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية

- في عام 2016-2017 بلغت نسبة النجاح 72.40 %.

- في عام 2017-2018 بلغت نسبة النجاح 74.30 %.

- في عام 2018-2019 بلغت نسبة النجاح 78.60 %.

- في عام 2019-2020 بلغت نسبة النجاح 81.50 %.

- في عام 2020 -2021 بلغت نسبة النجاح 74.00 %.

- في عام 2021-2022 بلغت نسبة النجاح 75.04 %.