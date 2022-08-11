أماكن معامل التنسيق في الجامعات لتسجيل الرغبات.. اعرفها

بدأ اليوم التقديم على المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، حيث يسجل الطلاب رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها في العام الدراسي 2022-2023، وذلك لمدة 5 أيام، تنتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، الذي خصصته وزارة التعليم العالي للطلاب على مدار 24 ساعة طوال المدة المحددة للتنسيق.

حيث سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما يمكن تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، بعيدا عن السناتر والمكتبات وغيرها من الأماكن التي يذهب إليها الطلاب للتسجيل عبر الإنترنت.

وتستعرض «الوطن»، أبرز معامل الجامعات المتاحة للتنسيق في المرحلة الأولى.

عناوين معامل التنسيق بالجامعات

جاءت معامل التنسيق بجامعة القاهرة كما يلي:

معامل كلية الهندسة.

معامل كلية الزراعة.

معهد الدراسات والبحوث الاحصائية.

معامل التنسيق بجامعة عين شمس

معمل كلية الحاسبات.

معمل كلية آداب داخل الحرم.

كلية البنات بمصر الجديدة.

كلية الهندسة العباسية.

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

معامل التنسيق بجامعة حلوان

المعل المركزى حرم الجامعة.

معمل كلية الهندسة بالمطرية.

معمل كلية الهندسة بحلوان.

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك.

معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية

كلية الاداب.

كلية العلوم.

علوم محرم بك.

كلية الهندسة.

التربية الرياضية بنين في أبي قيرز

كلية التربية.

معامل التنسيق بجامعة دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية.

معمل كلية التربية.

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

معمل كلية العلوم.

معامل التنسيق بجامعة أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب.

معمل الحاسب الآلي بقطاع 1.

معامل التنسيق بجامعة طنطا

بمبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي.

معامل التنسيق بجامعة الزقازيق.

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة.

معامل التنسيق بجامعة المنصورة

وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان.

كلية التربية بالحرم الجامعي.

كلية الصيدلة الحرم الجامعي.

معامل التنسيق بجامعة بني سويف

معمل لحاسب الآلي بكلية الإعلام.

معمل تكونولوجيا المعلومات.

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.

معامل التنسيق بجامعة المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي.

معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم.

معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة.

معامل التنسيق بجامعة المنوفية

مجمع الكليات «صالة كلية الحقوق» شبين الكوم.

معامل التنسيق بجامعة السادات.

معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى

معمل التطوير 1و 3 بمنى المدرجات.

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا.

نادي التقنية حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصرز

كلية الحاسبات والمعلومات.

معامل التنسيق بجامعة الفيوم

معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعةز

معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة.

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

معامل التنسيق بجامعة بنها

معمل كلية التجارة.

معمل كلية الزراعة بمشتهر.

معامل التنسيق بجامعة سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب.

معمل مدرجات كلية التجارة.

معامل التنسيق بجامعة كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ.

معامل التنسيق بجامعة بورسعيد

معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد.

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بورسعيدز

معامل التنسيق بجامعة السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

معامل التنسيق بجامعة مرسى مطروح

معمل كلية التربية.

معامل التنسيق بجامعة أسوان

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري.