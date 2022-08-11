مدير «زراعة الإسماعيلية»: المانجو الأجنبية انتشرت في المحافظة لإنتاجيتها 

قال المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، في الإسماعيلية، إن الأنواع الأجنبية الموجودة في مزارع الإسماعيلية بدأت تنتشر بشكل كبير.

وأضاف العطار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مزارعي المانجو في الإسماعيلية بدأوا في اللجوء إلى زراعة الأصناف الأجنبية في مزارع الإسماعيلية بسبب زيادة المحصول الناتج منها، وتحمله العوامل الجوية.

العطار: الأنواع الأجنبية أكثر إنتاجا

وأكد العطار، أن الأنواع الأجنبية مثل الكيت والكنت والنعومي، أكثر إنتاجية من الأنواع البلدية في المانجو، التي تميزت بها الإسماعيلية طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأنواع الاجنبية من المانجو الإسماعلاوي تنتج 8 أطنان للفدان الواحد بعكس الأنواع البلدية التي تصل إلى 3 أطنان للفدان الواحد، كإنتاجية، وهي التي تقل بنسبة كبيرة عن الأجنبية.

وأشار العطار إلى أنّ المزارعين يهتمون في المقام الأول حاليًا بالإنتاج، وزراعة محصول ينتج لهم كميات كبيرة يوفر لهم دخل خاصة مع الأزمات المتعددة التي ضربت المانجو في الإسماعيلية، خلال السنوات الماضية.

العطار: الإسماعيلية تنتج ثلث محصول المانجو في مصر

وتابع العطار بأنّ الإسماعيلية تنتج نحو ثلث محصول المانجو التي تنتجه مصر بالكامل، وهو ما يميز محافظة الإسماعيلية عن باقي المحافظات، مضيفا: «الإسماعيلية بها نحو 117 ألفا و917 فدانًا من المانجو، وتتنوع وتصل إلى نحو 18 صنفا من أصناف المانجو البلدية والأجنبية، وهي الأكثر تميزا وجودة بين المحافظات المختلفة».