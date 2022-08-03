وكيل «تعليم الإسماعيلية» يجتمع مع مديري مدارس الثانوية العامة

عقد الدكتور طه عجلان مدير تعليم الإسماعيلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور كافة مديري مدارس الثانوية العامة في الإسماعيلية؛ لمناقشة الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال «عجلان»: «نجحنا في المرور بامتحانات الثانوية العامة بسلام العام الماضي ونستعد لامتحانات الدور الثاني فور إعلان النتيجة».

الالتزام بالزي المدرسي ضرورة

ونبه مدير تعليم الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وعدم تغييره وفقا للقرار الوزاري ومراعاة الحالات المعفاة من المصروفات الدراسية، وإعداد كشف بها وتفاصيلها؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

إجراءات التحويل من مدرسة لأخرى

وعقد عجلان الاجتماع بقاعة مدرسة 25 يناير الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية حضره أحمد أبو الدهب وكيل المديرية، وناقش إجراءات التحويل من مدرسة لأخرى وعدد من الموضوعات المختلفة، على رأسها ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري 40 لسنة 2022 بشأن التحويل بين المدارس المختلفة مع الالتزام بقواعد الالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022/2023.

واختتم مدير المديرية، الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بالمنصات للمدارس الثانوية ومراعاة الحالات المعفاة من المصروفات الدراسية، وفقا للقرار الوزاري إلى جانب متابعة آخر المستجدات بشأن الإشرافية لمديري ووكلاء المدارس.