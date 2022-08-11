حملات توعية بالتغيرات المناخية لسكان قرى حياة كريمة ببني سويف

قالت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إنه في إطار الأعمال التحضرية لاستعدادت قمة المناخ COP 27 المزمع انعقادها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، أطلق المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف حملة توعية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتة إلى أن الحملة تستهدف مركزي «ببا وناصر» ببني سويف لنشر رسائل التوعية الخاصة بالتغيرات المناخية

حملة المجلس القومي للمرأة تستهدف توعية السيدات

وأوضحت «محمود» في مداخلة عبر شاشة برنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن حملة المجلس القومي للمرأة تستهدف توعية السيدات والأطفال والرجال داخل القرى بأهمية الحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وتوعية الأهالي بخطورة إلقاء الحيوانات النافقة داخل الترع ومصارف المياه وتأثير ذلك على صحة الإنسان والحيوان والنبات ودوره في زيادة الأضرار البيئية.

التوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية

ومن جانبها، أشارت لمياء العربي، عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس تحرك بشكل سريع لنشر التوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها كونها قضية عالمية ومصر تستعد لها بشكل كبير، لافتة إلى أنه جرى عقد لقاء مع الرائدات الريفيات لتوضيع مفاهيم التغير المناخي والرؤية العامة المستهدف نقلها للسيدات الريفيات.

وأكدت أن المجلس يستهدف من خلال الرائدات الريفيات المساهمة في تغير المفاهيم الخاطئة التي تزيد من أضرار التغيرات المناخية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه يجرى التعاون مع قسم الطاقة في الجامعة التكنولوجية لإمداد الحملة بالمحتوى العلمي المرئي المساعد في توعية سكان الريف بميثاق الشرف الخاص بالتغيرات المناخية.