محافظ الشرقية يُشيد بدور المجلس القومي للمرأة في التوعية بقضايا المناخ

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية لتقدم ونهوض البلاد فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع وتُعد قاسماً مشتركاً وشريكاً أساسياً مع الرجل في بناء وتنمية البلاد، مشيداً بدور المجلس القومي للمرأة في توعية المواطنين في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

التغيرات المناخية والظواهر السلبية المترتبة عليها

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في الشرقية إلي قيام الفرع بتنظيم ندوة توعوية عن «التغيرات المناخية والظواهر السلبية المترتبة عليها»، بحضور الدكتور مجدي الحصري، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمي بالشرقية الإسماعيلية، والأستاذ مجدي شلبي نقيب الاجتماعيين ورئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات المتكاملة والقمص مقار أنيس ممثلًا لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح والدكتور محمد عبدالله من الأزهر الشريف والأستاذة سمر طلعت من جهاز شئون البيئة وعضوات الفرع و55 رجلًا وسيدة.

دور الدولة المصرية والفرد ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الندوة تناولت التعريف بظاهرة التغيرات المناخية والآثار السلبية المترتبة عليها، ودور الدولة المصرية والفرد ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التصدي لهذه الظاهرة.

كما تناولت دور المجلس القومي للمرأة والأزهر والكنيسة في نشر الوعي لدى المواطنين والتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، والمشاركة الإيجابية بخصوص استعدادات الدولة لاستضافة دورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ.