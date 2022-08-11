مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف الشرقي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرين، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور في بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي.

انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء حلمي حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه القاهرة، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، بـ10 سيارات، بالإضافة إلى سيارتين تابعتين لفرع المنيا، نقلت 14 مصابا و3 جثث، من مكان الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم إيداع الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ، لإجراء الإسعافات الأولية، وتلقي العلاج اللازم.

أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بني سويف

نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص، هم: محمد سالمان محمد سالمان، 19 عامًا، طالب، مقيم بجعوير ملوي بالمنيا، ومحمد كمال محمد محمد، 19 عامًا، طالب، مقيم زاوية سلطان بالمنيا، وجثة مجهولة لذكر يبلغ من العمر 19 عام تقريبا.

وتبين أن المصابين هم: أشرف مصطفى حسن، مصابا باشتباه كسر في القدم اليمنى واليسرى واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد فرغلي حافظ، 45 سنة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى و جرح بفروة الرأس، ومحمود رضا طلعت مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكسر بالعمود الفقري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومجهول الاسم، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكسر بالقدم وغيبوبة تامة، محمد جمال يوسف، 30 سنة، مصابا بسحجات وكدمات.

وأصيب أيضا كل من: ميلر عاطف سيد، 22 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، ومجدى صمؤيل عياد، 33 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف، وكسر بالذراع الأيسر، وأحمد محمد علي، 28 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد علي، 28 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام سعد الدين خلف، 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع، وأيمن سامى داوود، 19 سنة، مصابا بجروح وسحجات، وإسلام كمال فتحي، 21 سنة، مصابا بغيبوبة، وعبده محمد حريقة، 18 سنة، مصابا بغيبوبة تامة، وعبد الرحمن سيد عاشور، 17 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب سعد بشري، 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن للمتوفين الثلاثة وتسليمهم لذويهم.