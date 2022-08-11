حلمي عبدالباقي يطمئن جمهوره: «خضعت لعملية جراحية بسيطة والحمد لله بخير»

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، دون ذكر تفاصيلها.

حلمي عبدالباقي لم يحسم قرار ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

وكتب حلمي عبدالباقي، منشورًا قال فيه: «أنا بجد مش عارف أقول إيه على اهتمامكم وسؤالكم عني، مهما أقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم وأحب أطمن كل حبايبي، أنا الحمد لله بخير، وهي كانت عملية بسيطة وعدت على خير، ألف شكر على حبكم اللي بيمثلي حاجة كبيرة أوي في حياتي وربنا يكفيكم شر المرض جميعًا، وتاني ألف شكر وبحبكم في الله».

كان الفنان حلمي عبد الباقي أعلن من قبل عدم حسم قراره في الترشح لرئاسة نقابة المهن الموسيقية، بعد أن استقال الفنان هاني شاكر من النقابة وتقدمه باستقالة رسمية في الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي.

11 أكتوبر انتخابات نقابة الموسيقيين

واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بفتح باب الترشح لمنصب النقيب في الحادي عشر من شهر اكتوبر المقبل، ولم يعلن بعد أي فنان ترشحه بشكل نهائي على المنصب، إذ أن كل الترشيحات تتجه إلى الفنان والشاعر مصطفى كامل.

وكان الفنان حلمي عبدالباقي قدم بلاغًا للنائب العام منذ ما يقرب من شهر بسبب عدم موافقته على عضوية مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في النقابة، وبعدها قدم أيضًا عضو المجلس الدكتور عاطف إمام بلاغ آخر.