 «حياة كريمة»: 80% نسبة تنفيذ مشروعات تنموية بـ243 قرية في البحيرة

قال مهند الجيار، منسق مبادرة حياة كريمة في البحيرة، إن المحافظة تعد الأكبر على مستوى مصر، لكنها كانت تعاني من تهميش في الخدمات والبنية التحتية على مدار السنوات الماضية، موضحا أن القيادة السياسية عالجت تلك المشكلات من خلال عدد المشروعات والمراكز المدرجة في المرحلة الأولى تضمنت 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة و243 قرية.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في البحيرة متفاوته

وأوضح «الجيار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في البحيرة متفاوته بين المشروعات القائمة حاليا والمشروعات التي جرى الانتهاء منه بالفعل، ليصل متوسط نسب التنفيذ إلى 80% بأغلب المشروعات، بالإضافة للمشروعات التي جرى تسليمها، ويتبقى مشروعات الرصف والصرف الصحي ومياه الشرب إذ يجرى الانتهاء منها في نهاية سبتمبر المقبل، لتسليم باقي مشروعات المرحلة الأولى.

تحديات السكان الكبرى

وأشار إلى أن التعامل من خلال حياة كريمة مع محافظة البحيرة في الجانب التنموي يعتبر تحديا كبيرا، خاصة وأنها مترامية الأطفال وتتعدد طباع سكانها ومناخها، إذ تتضمن الطبيعة الساحلية في الشمال والطبيعة الصحراوية في منطقة وادي النطرون والظهير الصحراوي والطبيعة الزراعية التي تغلب على أغلب مناطقها، لذلك سميت بسلة الغلال نظرا لتنوع الزراعات بها، موضحا أن المحافظة لها كتلة سكانية كبيرة، لكنها منتشرة بشكل متداخل مع الكتلة الزراعية.

وأكد أن المبادرة عملت على تنسيق التواجد العمراني أو السكني مع المناطق الزراعية والحفاظ على عدم التعدي على الأراضي الزراعية بأكبر شكل ممكن، موضحا أن المبادرة تعمل على إدخال الخدمات للمساكن التي جرى التصالح عليها حاليا.