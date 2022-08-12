نائب وزير التعليم العالي: الجامعات تضم 377 برنامجا دراسيا

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن هناك رؤية استراتيجية في البرامج التعليمية الجديدة في التعليم لتحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة 2030، موضحًا أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا في تطوير التعليم من أجل توفير برامج بحثية قوية، مشيرًا إلى أن الدولة تعد البرامج التي تحتاجها على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.

الشريحة العمرية المستهدفة

وأضاف «عاشور» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرامج المختلفة الجديدة يتم توزيعها على مختلف الجامعات في مصر، وليس حصرها على الجامعات في القاهرة والإسكندرية، لافتا إلى أن هناك رغبة في توزيع البرامج لتشمل الدراسة من قبل الشباب والشابات.

عدد الملتحقين بالتعليم العالي في مصر

وأوضح نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، أنه يوجد حاليًا 3.5 مليون طالب في المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك 3 برامج محددة لخدمة المجتمع وخدمة الإقليم وخدمة العالم.

عدد البرامج في الجامعات المصرية

وتابع نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات: في 22 جامعة كان متاح بها الدراسة بالبرامج المعتمدة في 2019، وكان عدد البرامج 377 برنامجًا بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن سبب إنشاء جامعات أهلية يعود إلى توفير برامج دراسية أكثر.