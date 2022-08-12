خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. اعرف مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية

تبدأ الدولة في تطبيق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء بدءًا من الغد السبت الموافق 13 أغسطس، بعدما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق تلك الخطة التي يجب أن يلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتلتلزم تلك الجهات المذكورة أعلاه، بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

1- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة للدولة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

2- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية.

3- الالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.

4- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

5- تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال.

6- تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات بها.

7- ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دور العبادة.

وفي السياق ذاته، نستعرض فيما يلي، مواعيد غلق المحال والمولات التجارية.

مواعيد غلق المحال والمولات التجارية

- فتح وغلق المحال التجارية والمولات التجارية يكون من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً.

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.