«البيئة»: غلق المحال في توقيتات محددة يقلل تلوث الهواء «فيديو»

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن تبكير موعد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء له أثر بيئي على عدة مستويات مثل تلوث الهواء والتلوث الضوضائي والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس جديدا.

وأضاف مراد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الحكومة أصدرت من قبل قانون المحال التجارية وتحديد مواعيد الغلق، بناءً على مستويات من القياسات التي تمت على فترات زمنية طويلة، أسفر عنها تحديد التوقيتات التي يتم فيها غلق المحال ما يساهم بشكل كبير في خفض التلوث البيئي.

الغلق يخفض ملوثات الهواء ومستويات الضوضاء

وتابع، أن الغلق يخفض ملوثات الهواء ومستويات الضوضاء التي يتعرض لها المواطنون، إذ أن النشاط البشري يصاحبه حركة كبيرة للمواطنين على الأرض والمركبات وخلافه واستهلاك للطاقة من محطات الطاقة، وبالتالي فإن أي تحديد لمواعيد بهذا الأمر سوف يخفض كميات استهلاك الطاقة، ما يقابله انخفاض كبير في نسب الملوثات التي تنبعث من مصادر التلويث.

أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء

وحول تخفيف إضاءة الميادين والشوارع والمنشآت، قال: «له نفس الأثر، إذ أن المجمل العام يؤثر بشكل كبير جدا على المستويات التي يتعرض لها المواطن بهذا الشكل، وعندما يقل استهلاك الطاقة تقل مستويات التلوث».

وأكد، أنّ مصر لديها أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي فترة كورونا انخفضت نسبة تلوث الهواء بمصر إلى 36%.