أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-8-2022 في الأسواق المصرية

يبحث الناس عن أسعار الفاكهة بشكل يومي ويحرصون على تناول الأنواع المختلفة منها، سواء مانجو أو شمام وكنتالوب وبرقوق ومشمش، وغيرها من الفاكهة الصيفية.

وفيما يلي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- تراوح التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات.

- الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- حبة البطيخ وزن تتراوح ما بين 3 إلى 10 كيلوات، تتراوح سعرها ما بين 10 و35 جنيهًا.

- التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات.

- سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا.

سعر المانجو في سوق العبور

المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

المانجو الفص من 30 إلى 50 جنيهًا.

مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا

السكري من 12 إلى 18 جنيهًا

تراوحت مانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

- سجل الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- حبة الأناناس 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.

- سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا.

- التفاح الأحمر 30 جنيهًا، وتراوح التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- تراوح سعر حبة جوز الهند تراوح سعرها بين 22 و26 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.