مندوب روسيا في الأمم المتحدة: أوكرانيا هاجمت زابوريجيا بذخائر عنقودية

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن أوكرانيا هاجمت محطة زابوريجيا بذخائر عنقودية، مضيفا أن الوضع فيها ربما يكون أخطر من كارثة تشيرنوبل، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

اتهامات لأوكرانيا بقصف زابوريجيا

وأضاف المندوب الروسي، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن أوكرانيا تواصل هجماتها على محطة زابوريجيا، التي تعد الأكبر على مستوى القارة الأوروبية.

ضمان سلامة المواقع النووية

وتابع المندوب الروسي أن الاتهامات الأوكرانية لروسيا بقصف محطة زابوريجيا غير صحيحة، مشددا على أنه يجب ضمان سلامة المواقع النووية وعلى أوكرانيا وقف هجماتها.

وتعرضت محطة زابوريجيا النووية، اليوم إلى قصف مدفعي في محيطها، واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بمسئوليتها عن عملية القصف إلا أن الأخيرة نفت الأمر واتهمت موسكو بأنها وراء القصف المدفعي للمحطة النووية.