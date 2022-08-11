مصادر أوكرانية: قصف زابوريجيا ألحق أضرارا بأجهزة استشعار الإشعاعات

أعلنت مصادر أوكرانية، أن القصف الذي استهدف محطة زابوريجيا النووية، ألحق أضرارا بالعديد من أجهزة استشعار الإشعاعات، بحسب ما نقلته شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

«روسيا» تؤكد مستوى الإشعاع طبيعي

وتعرض محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعد المحطة الأكبر في أوروبا، لقصف مدفعي جديد، اليوم، وفقًا لفلاديمير روغوف، المسؤول في الإدارة التي فرضها الروس في هذه المنطقة في جنوب أوكرانيا، متهمًا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم المدفعي، وأعلنت روسيا أن مستوى الإشعاع النووي في محيط محطة زابوريجيا طبيعي.

منطقة منزوعة السلاح

في الوقت نفسه، طالبت الخارجية الأمريكية، بأن تكون منطقة محطة زابوريجيا النووي منطقة منزوعة السلاح، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

كانت محطة زابوريجيا النووية تعرضت للقصف، قبل أيام، واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقصف المحطة، وطالب الكرملين الغرب باعتبار ما قامت به أوكرانيا تهديدًا نوويًا، وهو الأمر الذي نفته سلطات «كييف»، مؤكدة أن الهجوم على محطة زابوريجيا قامت به القوات الروسية.