رامي جمال لجمهوره بعد طرح ألبومه الجديد: «متبخلوش برأيكم علينا»

احتفل الفنان رامي جمال بطرح جميع أغاني ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، معبرًا عن أمله ينال إعجاب الجمهور المصري والعربي.

رامي جمال يحتفل بطرح جميع أغنيات ألبومه الجديد

ونشر رامي جمال، صورة منبه الموبايل على الساعة 7 مساء، وهو كان ميعاد طرح أغاني الألبوم يوميًا وعلق عليها قائلًا:«خلصت حكاية الألبوم والـ12 يوم خلصوا.. هو بس أنا اتعلقت بفكرة كل يوم الساعة 7 بستنى أشوف نتيجة مجهودنا كلنا أتمنى تكونو مبسوطين».

وأضاف «جمال»: «مش عارف من بكره الساعة 7 هتعدي إزاي حبيت الفكرة.. لو الألبوم عجبكم سيبولنا رأيكم في ايه أكتر أغاني عجبتكم بالترتيب.. يعني رقم واحد أكتر غنوة حبيتوها وكده.. أنا بحبكم جدًا وبحترمكم جداً ومتبخلوش برأيكم علينا علشان هو اللي بيعرفنا نتيجة مجهودنا وهو اللي هيحدد ايه الأغنية اللي هتتصور».

رامي جمال يطرح آخر أغنيات ألبومه الجديد

وطرح رامي جمال، منذ قليل، آخر أغنيات ألبومه الجديد «سيبنا بعض»، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة، حيث حققت مايقارب من 34 ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط، والأغنية من كلمات وألحان رامي جمال ومن توزيع أحمد عبد السلام.