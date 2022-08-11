«الطاقة الذرية»: الوضع في محطة «زابوريجيا» الأوكرانية يتدهور بسرعة

قال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يعرض العالم إلى خطر نووي، لافتا إلى ضرورة إيقاف أي عمل عسكري في محيط المحطة النووية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

الوضع يتدهور بسرعة

وأضاف أن الوضع في محطة زابوريجيا بأوكرانيا يتدهور بسرعة، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية في محيط المحطة.

وتعرضت محطة زابوريجيا النووية عصر اليوم إلى قصف مدفعي في محيطها، وقالت مصادر أوكرانية إن بعض أجهزة الاستشعار الخاصة بالمحطة قد تضررت، في الوقت الذي أعلنت فيه أن مستوى الإشعاع في محيط المحطة طبيعي.

ذخائر عنقودية

واتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، عمليات القصف التي تمت اليوم، متهما القوات الأوكرانية بقصف المحطة بذخائر عنقودية في الوقت الذي نفت فيه أوكرانيا مسئوليتها، موجهة أصابع الاتهام إلى روسيا.