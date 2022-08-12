شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية

تكثر التساؤلات في الوقت الراهن حول شروط القبول بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، كونه أحد الأقسام المميزة بالكلية، والذي يهتم بدراسة اللغة الفرنسية وآدابها عبر تدريس فقه اللغة، كما أنه يعني بتدريس مواد خاصة بالأدب والفكر العربي باللغة الفرنسية، كذلك يهتم بتدريب الطلاب على الترجمة إلى اللغة العربية والعكس، ما يوفر فرص عمل مميزة لخريجيه.

شروط قسم اللغة الفرنسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط القبول في قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لعام 2022، وذلك وفقا لما أعلنته الكلية على موقعها الرسمي ضمن شروط الاقسام التي تحتاج متطلبات عدة للالتحاق بها، وهي كالتالي:

- أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأساسية للطلاب خلال فترة دراستها عبر التعليم الأساسي

- أن يكون مقيدًا بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية للعام الدراسي الجديد.

- أن يجتاز اختبار القبول الذي يعقده القسم بنسبة نجاح 60%.

- يقبل القسم الطلاب وفقاً لدرجاتهم في الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية، حيث تعطى الأولوية لأصحاب الدرجات الأعلى.

أهداف قسم اللغة الفرنسية بآداب الإسكندرية

ويهدف قسم اللغة الفرنسية بآداب الإسكندرية، إلى إعداد خريج على مستوى عالى قادر على المنافسة فى سوق العمل وإفادة المجتمع والقدرة على النهوض به. ولتحقيق ذلك، فيطمح القسم، وفقا لبيانه، إلى إعداد خريج ملم باللغة الفرنسية وثقافتها وبلغته القومية وقضايا وطنه مع دراية وافية باللغة الإنجليزية والقضايا العالمية والمعاصرة.