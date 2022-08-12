معامل تنسيق الجامعات 2022 تحدد قواعد كتابة الرغبات لطلاب الثانوية

شدد مسئولو معامل التنسيق الإلكتروني، على طلاب الثانوية العامة بضرورة التأكد من عدم معرفة أي شخص الرقم السري الخاص بهم، لعدم التلاعب في تسجيل تنسيق رغباتهم والتأكد من طريقة إدخال وكتابة الرغبات والالتزام بالميعاد المحدد للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022.

«أبو الحاج»: على الطالب كتابة الـ75 رغبة

وقال سيد أبوالحاج، مسؤول معامل التنسيق بكلية الآداب جامعة عين شمس لـ«الوطن»، إنه يجب على الطالب عدم ترك قائمة الرغبات دون كتابة الـ75 رغبة أي الكليات والمعاهد، وإتباع الطريقة الصحيحة في ترتيب الرغبات والتي تبدأ بالأولوية في الكلية التي يرغب في الدراسة بها والتي تناسب مهاراته وقدراته.

آداب عين شمس تساعد الطلاب في تسجيل رغباتهم

من جانبها، قالت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية على أتم إستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشأن المساعدة في تسجيل الرغبات الخاصة بهم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب موضحة أن هناك فريق عمل يساعد طلاب الثانوية العامة في ترتيب الرغبات على الوجه الصحيح كما يتحدثون مع الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب عن الكلية وأقسامها ومجالاتها المتعددة.

الطالب يرتب أولوياته حسب رغبته

وحذرت «كامل»، طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول من بعض الأخطاء أثناء تسجيل الرغبات والتي قد تؤثر على تنسيق رغبات الطالب بالسلب موضحة أن هناك العديد من الطلاب يقومون بتسجيل رغباتهم بطريقة خاطئة ومن الصعب تعديلها بعد انتهاء المرحلة الولى من التنسيق، فلذا يلزم على الطالب كتابة الرغبات بعناية ويبدأ بالكليات التي يرغب في الدراسة بها ثم الكليات التي تليها.