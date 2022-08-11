جامعة الدلتا: إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة على اختبارات القدرات

تفقد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، رافقه الدكتور محمود سالم، عميد الكلية، والدكتور السيد العجوز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

رئيس الجامعة يطمئن على لجان اختبارات القدرات

واطمأن «كشك» -وفق بيان صادر عن الجامعة- على لجان اختبارات القدرات، وانتظام سير الاختبارات، وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وأشاد بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد الأساتذة؛ لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

إقبال كثيف على اختبارات القدرات

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن هناك إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بجامعة الدلتا التكنولوجية، موجهًا بتوفير المناخ الملائم وكل الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الاختبارات، وتلافي أي مشكلات أو عقبات تطرأ أمامهم.

العمل على توفير بيئة آمنة للطلاب

وأضاف أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.