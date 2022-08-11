منى الشاذلي تستضيف 15 موهبة ظهرت في برنامج «الدوم»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي 15 موهبة قدمت في برنامج الدوم، الذي نفذته ميديا هوب بإشراف الشركة المتحدة لخدمات الإعلام، وحضر كل من أسامة عطية، وماريا أسامة، ومحمد عيد، وفارس محمد، وسعد زغلول.

أسماء المواهب التي فاز في المسابقة

وذكرت الشاذلي، أثناء تقديمها برنامج «معكم» على فضائية «CBC»، أنه حضر للحلقة للاحتفال بهذه المواهب جزء آخر من الشباب الذي شاركوا في مسابقات برنامج الدوم، وهم نادين علام، وعبد الرحمن أحمد، ونادين خالد، وآلاء أيوب، وشريف فؤاد، وآية سيد، وعبدالرحمن صابر، وياسمين عمر.

ترحيب واسع بالضيوف بعد مسابقة ضخمة

وأضافت الشاذلي، أن المواهب كانت من محافظات المنصورة والإسكندرية والسويس والأقصر والمنوفية والقاهرة وشمال سيناء، متابعة: «أنا متأكد إن أي مسابقة بيكون فيها توتر كبير وأنتم أكيد دلوقتي حاسين إنكم شايلين هم الخطوة الجاية والمنافسة كانت شريفة، المسابقة كانت بتضم أضخم عدد من المشتركين وأكبر عدد من النجوم في 3 فئات غنى وتقديم وتمثيل وده حقق معادلة صعبة وهي تقديم مواهب في إطار ممتع».

منافسة شرسة في برنامج الدوم

وعرض برنامج الدوم منذ بضعة أشهر على قناة ON، وتم التصوير في مركز شباب الجزيرة بعد تنفيذ مكان ضخم لتلقي طلبات المواهب ثم عرض هذه المواهب على نجوم الفن في التقديم والغناء والتمثيل، وكان من ضمن النجوم كريم عبدالعزيز وعمرو مصطفى، وغيرهم ممن النجوم الكبار وسط حفاوة بإمكانات الشباب.