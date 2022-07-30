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يسرا تظهر بالحجاب مع منى الشاذلي.. تقمصت دور «صدفة» في «أحلام سعيدة»

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محمد عزالدين
01:03 ص | السبت 30 يوليو 2022
يسرا متقمصة دور «صدفة» في مسلسل «أحلام سعيدة»

يسرا متقمصة دور «صدفة» في مسلسل «أحلام سعيدة»

ظهرت الفنانة يسرا بحجاب وجلباب «بلدي» مؤدية دور «صدفة»، بينما ظهرت الفنانة شيماء سيف بدور «ديدي هانم»، وذلك في تبادل لشخصياتهم التي ظهرن عليها في مسلسل، معلقة الفنانة مي كساب ساخرة: «وأنا هبقى رجب».

يسرا: ده كل اللي عاوزاه من ربنا

وكشفت يسرا خلال استضافتها مع الفنانة يسرا ومي كساب، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن حلمها هو الستر وراحة البال فقط، قائلة: «ده كل اللي عاوزاه من ربنا».

كما قالت مي كساب إنها تحلم بأن يحقق أغنية زوجها مغني المهرجانات «أوكا» مليار مشاهدة على موقع «يوتيوب»، من جانبها قالت الفنانة شيماء سيف بأن حلمها هو رضا والدتها باستمرار وجعلها سعيدة، «دي أكتر حاجة بتشغل حياتي».

كواليس مشهد الأكل في «أحلام سعيدة»

عن كواليس أحد مشهد الطعام في مسلسل «أحلام سعيدة»، قالت شيماء سيف إن الطعام لم يكن مطهو: «الأكل استغفر الله العظيم كان ميتاكلش وكان نيّ، والمفروض المشهد كان يتصور الصبح فصورناه متأخر، واللي كان في الطبق مولتو بس كان فيه لقطة كنت لازم أكل ممبار صريح وأنا كلته وبقول تحفة بس روحت الحمام بعدها».

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بقلم محمد عزالدين