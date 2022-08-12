مقرر مؤتمر الرواية العربية: انعقاد الدورة الثامنة في نوفمبر المقبل

قال الدكتور أحمد درويش، مقرر اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الرواية العربية إن مؤتمر الرواية العربية يعد من أكبر المؤتمرات التي ترسخ للتواصل الثقافي بين مصر والعالم العربي، ويعد أكبر ملتقى للروائيين والنقاد العرب لمناقشة قضايا الرواية بصفة عامة، لافتًا إلى أن الدورة الثامنة من مؤتمر الرواية العربية تحمل اسم «الرواية العربية.. ظواهر جديدة» ليكون ذلك الإطار العام للمؤتمر.

موعد دورة مؤتمر الراوية العربية

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة» مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن دورة مؤتمر الراوية العربية ستنعقد في خريف هذا العام، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش عدة محاور في الرواية تتضمن النقد الروائي والبنية الفنية والتلقي والاشتباك والتعاون بين الرواية وباقي الفنون والأنواع الأدبية المختلفة، في خلال آخر 10 أيام في نوفمبر في القاهرة.

المؤتمر سيكون حضوريًا في الأساس

وأشار إلى أن مؤتمر الرواية العربية يقام بمشاركة الروائيون والمهتمون بالرواية، والمؤتمر سيكون حضوريا في الأساس وبعد الجلسات ستكون «أون لاين»، خاصة أن المؤتمرات بدأت تعقد حضوريا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن المؤتمر يستهدف وجود أكبر عدد من المبدعين في المحاور التي تتناول الموضوعات الجديدة في الرواية العربية في العقود الأخيرة ونشأ عنها وجود روائيون عرب يتبعون الألوان الجديدة.

وأكد مقرر اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الرواية العربية، أن لجنة الإعداد العلمي تعمل حاليًا على الإعداد العلمي لجلسات المؤتمر وتوجيه الدعوات للمشاركين والمتحدثين للوصول إلى أكبر قدر من الموضوعات الفنية والجمالية المتشابكة مع الفنون الأخرى، وأكبر عدد من الخبراء والنقاد والرواة للاستفادة من خبراتهم في المؤتمر.