ارتفاع حاد.. كيف أثرت معدلات التضخم على أسعار الفضة عالميا؟

تسبب تباطؤ معدلات التضخم الأمريكي، التي تراجعت في يوليو بشكل طفيف، في ارتفاع أسعار الفضة.

وبحسب مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس» فقد ارتفعت العقود الآجلة للفضة بشكل حاد إلى ما فوق 20.6 دولار للأوقية، لتواصل ارتفاعها الأخير بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو دون توقعات المحللين.

تراجع التضخم الأمريكي

ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 8.5%، متراجعًا بشكل حاد عن أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1% في الشهر السابق، مما خفف من المخاوف المستمرة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يوسع اتجاهه القوي لزيادة أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين بعيدًا عن الدولار وعزز من الطلب على السبائك الفضية.

وتسود الأسواق حالة من الغموض بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن كيفية استكمال وتيرة زيادة أسعار الفائدة، وإمكانية تسبب الفائدة المرتفعة في إحداث حالة ركود عالمي، بينما يعتقد مسؤولون بالبنك أن هناك إمكانية لزيادات أخرى قادمة.

بحسب المؤسسة من المتوقع أن تداول الفضة عند 19.50 دولار بنهاية هذا الربع، كما تقدر بأنه سيتم التداول عند 18.39 دولارا في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى على الإطلاق

تاريخيا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولارا للأوقية في أبريل 2011.

تُستخدم عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية التي تحتوي على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.

وتلعب الفضة، كمعدن ثمين، أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية. ويعتبر أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة هم قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية.

قائمة كبار منتجي الفضة

وبحسب «تريدينج إيكونوميكس» فإن أكبر منتجي الفضة هم المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.