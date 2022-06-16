أسعار الفضة تتراجع لأدنى مستوى منذ عامين

انخفضت أسعار الفضة، إلى ما دون مستوى 22 دولارًا للأوقية، لتغلق عند أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، إذ سيطرت المخاوف على المستثمرين، بشأن الرهان على التشديد العنيف من قبل البنوك المركزية الكبرى.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، لمعالجة أعلى تضخم شهده منذ آواخر عام 1981، بينما يتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة، وكان وضع حد أدنى للأسعار مخاوف مستمرة من أن تشديد الشروط النقدية يمكن أن يجر الاقتصاد إلى الركود.

تراجعات الأسبوع الماضي

وفي مطلع الأسبوع، انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها من 4 أسابيع، وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وتضم قائمة أكبر منتجي الفضة هى المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.

توقعات بالمزيد من التراجع

وبحسب توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، فمن المرتقب أن تداول الفضة عند 21.46 دولار بنهاية الربع الجاري، كما تشير التوقعات إلى أنه سيتم تداوله عند 20.29 في غضون 12 شهرًا، وترتبط أسعار الفضة ارتباطا الحالي في أسعار الذهب، إذ يتصلان ببعضهما.

تحركات البنوك المركزية

وبدأت البنوك المركزية الأخرى حول العالم بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي في تبني نبرة أكثر تشددًا، إذ لا يظهر التضخم بوادر بلوغ الذروة حتى الآن، مع إعلان بيانات التضخم الأخيرة، وإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة منذ نحو 28 عاما، بواقع 75 نقطة أساس، وسط توقعات بأن يستمر البنك في زيادة الفائدة في يوليو من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بشدة، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.