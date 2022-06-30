أسعار الفضة تتراجع عالميا.. رفع الفائدة السبب

وسعت العقود الآجلة للفضة زخمها الهبوطي نحو 20 دولارًا للأوقية، وهو مستوى لم يشهده المعدن الصناعي منذ يوليو عام 2020، حيث أدت الرهانات على التشديد القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع إلى إثارة مخاوف المستثمرين من المعدن غير المرتفع.

رفع سعر الفائدة 0.75%

وجدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عزمهم على كبح جماح التضخم، ووضعوا التوقعات برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو.

وأدى وضع حد أدنى للأسعار إلى استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في أوروبا، حيث يهدد التقاء الصدمات الاقتصادية التوقعات بالنسبة للقارة الأوروبية.

توقعات بتراجع الفضة

تاريخياً، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار أمريكي للأوقية في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند 20.72 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 19.58 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

يتم استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.

كمعدن ثمين، تلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، وأكبر المستخدمين الصناعيين للفضة قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية.

وتضم قائمة أكبر منتجي الفضة دول: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.