تراجع أسعار الفضة لأدنى مستوى لها في 4 أسابيع

انخفضت أسعار الفضة إلى ما دون 21.5 دولارًا للأونصة، لتصل لأدنى مستوى لها من 4 أسابيع، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية وتحركات التشديد النقدي الأكثر قسوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أعلى مستوى للأسعار على الإطلاق

وبلغت أسعار الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وتضم قائمة أكبر منتجي الفضة هى: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.

تراجعات أسعار الذهب

وترتبط أسعار الفضة ارتباطا الحالي في أسعار الذهب، إذ يتصلا ببعضهما، وسجلت أسعار الذهب تراجعا إلى ما دون 1870 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم الاثنين، متراجعًا من أعلى مستوى في شهر، بعدما أدت بيانات التضخم الأمريكية الساخنة إلى رفع عوائد الدولار وسندات الخزانة وتقليص الطلب على سبائك المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات الاضطراب.

تداعيات الحرب في أوكرانيا

وما زالت الحرب في أوكرانيا تخيم على التوقعات الاقتصادية العالمية، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، واضطراب العرض المستمر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المقرر أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره المتشدد هذا الأسبوع بعد ارتفاع التضخم العام إلى أعلى مستوياته في 41 عامًا في مايو.

وبدأت البنوك المركزية الأخرى حول العالم بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي في تبني نبرة أكثر تشددًا، إذ لا يظهر التضخم بوادر بلوغ الذروة حتى الآن، مع إعلان بيانات التضخم الأخيرة.

وبحسب توقعات «تريدينج إيكونوميكس» من المتوقع تداول الفضة عند 21.46 دولار بنهاية الربع الجاري، كما تشير التوقعات إلى أنه سيتم تداوله عند 20.29 في غضون 12 شهرًا.