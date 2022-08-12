بعد قصفها للمرة الثانية خلال أسبوع.. كل ماتريد معرفته عن «زابوريجيا» النووية

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تعرضت محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، والتي تسيطر عليها روسيا، للقصف، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني، ومخاوف دولية من احتمالية وقوع كارثة نووية.

و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات حول المحطة وعمليات الهجوم التي تعرضت لها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 6 أشهر في النقاط التالية، وفقا لعدة وسائل إعلام عالمية.

أبرز المعلومات عن «زابوريجيا» النووية

1) أكبر محطة نووية لإنتاج الكهرباء على مستوى القارة الأوروبية.

2) تضم المحطة 6 مفاعلات نووية تم بناءها على مراحل مختلفة.

3) بدء العمل على بناء المحطة في عام 1980وتم بناء المفاعلات الخاصة بها عبر مراحل مختلفة وتم تسليم آخر مفاعل لها عام 1996.

4) تنتج محطة زابوريجيا نحو نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية وما يعادل من خمس الكهرباء السنوي في أوكرانيا، بحسب موقع « بور تكنولوجي» العلمي.

5) سيطرت عليها القوات الروسية في مارس الماضي بعد أيام قليلة من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

6) تعرضت المحطة النووية لحريق بسيط سيطرت عليه أوكرانيا في بداية الحرب ولم ينتج عنه أي أضرار.

7) تعد شركة الطاقة النووية الأوكرانية «إنرجوتوم» هي المالكة والمشغلة لمحطة زابوريجيا النووية.

8) تعرضت المحطة قبل 6 أيام للقصف أصاب خطوط كهرباء عالية القدرة، وأكدت السلطات الأوكرانية أن المفاعل لا يزال يعمل، ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي منه.

9) اتهمت روسيا أوكرانيا بأن قذائف أوكرانية هي التي تسببت في قصف المحطة ولكن « كييف» نفت الأمر مؤكدة أن روسيا هي المتسببة في الهجوم.

10) تعرضت المحطة لهجوم ثان اليوم في محيطها واتهم مندوب روسيا لدي مجلس الأمن أوكرانيا بأنها قذفت المحطة بذخائر عنقودية.

11) حذر رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة الأمن مؤكدا أن الأوضاع في زابوريجيا تتدهور بسرعة.

12) طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش بضرورة إخلاء محيط المحطة من الأسلحة.