 أستاذ بجامعة المنيا: اختبارات القدرات أصبحت سبوبة لأصحاب «السناتر»

قال الدكتور سمير عبدالفضيل، أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إن الطالب المتقدم لاختبارات القدرات غير مطالب بالإجابة عن أسئلة بالكم والكيف الذي تطلبه كليات الفنون الجميلة حاليًا، خاصة أن الأسئلة تتعلق بالفن التشكيلي وبمستوى متقدم يصعب على الدارس مع بعض الأسئلة المتعلقة بالمعلومات العامة مثل السينما والرياضة وكرة القدم.

تغير أسئلة امتحانات القدرات

وأوضح «عبدالفضيل» في تقرير تلفزيوني لبرنامج «العاشرة» مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن الأسئلة الموجودة في امتحانات القدرات لابد من تغيرها حتى نصل إلى طالب هاوٍ للرسم قبل دخوله الكلية، ويتمكن من تطوير مهارته وينميها ولسنا بحاجة للطالب المثقف بمستوى متقدم بالفعل، لافتًا إلى أن الطالب المتميز في كثير من الأحيان لن يتمكن من اجتياز الامتحانات المقررة.

اختبارات القدرات أصبحت «سبوبة»

وأشار إلى أن اختبارات القدرات أصبحت «سبوبة» كبيرة في مصر يستفيد منها أصحاب المراكز تحت مسمى تأهيل الطلاب، بالرغم من اعتمادهم على أشخاص غير دارسين أو مؤهلين لنوعية الدراسة في الفنون الجميلة.

ومن جانبه، قال الفنان التشكيلي، محمد عبلة، إن هناك شكاوى كثيرة من الطلاب منذ 3 سنوات بشأن أسئلة امتحانات قدرات الفنون الجميلة، معقبًا: «الأسئلة تعجيزية دون مراعاة إن الطالب مشغول بالدراسة طوال الثانوية العامة ولا وقت لديه للمتابعة الفنية بالقدر الكافي».

وأكد أن الكليات يجب أن تقبل الطالب الذي يتمتع بالحد الأدني من المعلومات وبعد ذلك يستكمل معلوماته ويكتسب من العلوم الفنية الموجودة في الكلية.