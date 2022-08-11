اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في اختبارات القدرات 2022

إجراء واجتياز اختبارات القدرات 2022 يعد شرطا أساسيا، للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز الطالب لهذه الاختبارات كشرط أساسي، إلى جانب الحصول على المجموع المؤهل للدراسة بهذه الكليات، مثل كليات الفنون والإعلام والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية ويعد اليوم الخميس 11 أغسطس هو الفرصة الأخيرة للتسجيل الإلكتروني في إجراء اختبارات القدرات 2022، للالتحاق بهذه الكليات حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

كليات تشترط اجتياز الطالب اختبارات القدرات 2022

1- الإعلام في القاهرة والأقاليم.

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط – بنها – بني سويف»

3- كليات الفنون الجميلة «فنون – عمارة».

4- كليتا التربية الفنية بجامعتي حلوان والمنيا.

5- كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

6- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس.

7- شُعبتا التربية «التربية الفنية والتربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية.

8- كليات التربية الرياضية للبنين والبنات.

9 - كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

10- الجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

11- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

12- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

ويتم التسجيل في اختبارات القدرات 2022 بالموقع الإلكتروني فقط، وهو موقع التنسيق الخاص في وزارة التعليم العالي في مصر، والتسجيل يكون عبر مجموعة ميسرة من الخطوات الأساسية، والتي يحددها رابط التنسيق من هــــــــنــــــــا وتطلب من الطالب رقم الجلوس والرقم الخاص به وكذلك تحديد الكلية التي يرغب في إجراء اختبار القدرات 2022 تمهيدا للالتحاق بها، ويحدد الموقع للطالب موعدا لإجراء امتحان القدرات 2022.

شروط النجاح في اختبارات القدرات 2022

الحصول على 60% في مجمل الاختبارات على الأقل للحصول على درجة لائق، وشرط نجاح الطالب في امتحان قدرات 2022.