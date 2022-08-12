أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: الدراما الوثائقية الوطنية مهمة لرفع وعي الشباب

قالت الدكتورة سارة فوزي، الأستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه بالرغم من اهتمامنا بالإنتاج الدرامي لتوثيق الأحداث التاريخية في السنوات الأخيرة بشكل واضح، إلا أننا نطمح في أن تكون هناك قناة مخصصة للإنتاج التسجيلي وإذاعة الأعمال الوثائقية بشكل متواصل وخاصة الدراما الوثائقية التي تهتم وتجسد الدراما التاريخية والسياسية للدولة المصرية.

مواجهة التشكيك في الرموز الوطنية

وأوضحت «فوزي» في تصريح لـ«الوطن» أن الدراما الوثائقية من تواجه أي محاولات للتشكيك في الرموز الوطنية والأحداث التاريخية أو المعلومات المغلوطة في القضايا القومية مثل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وتعيد بلورة الرأي العام العربي، خاصة عند النشء والأطفال بشكل يتوافق مع الرؤية الحقيقة والمكانة التاريخية لمصر والوطن العربي.

مراجعة تاريخية دقيقة لسيناريو الأعمال التاريخية

وأشارت إلى أن سيناريو الأعمال التاريخية يعتبر من أهم ما يقوم عليه العمل الفني مع ضرورة ترك مساحة معقولة لخيال المؤلف في اختيار الشخصيات المساعدة، وإضافة بعد الأحداث التي تؤثر على الحبكة الدرامية دون المساس بالمسار التاريخي للأحداث.

الاهتمام بالدراما التلفزيونية

وأضافت «فوزي» أنه يجب الاهتمام بالدراما التلفزيونية التي تتناول ثورة 23 يوليو من جانبها التاريخي والسياسي والاجتماعي والثقافي والفني، وكذلك الأعمال الوثائقية التي تجسد الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها مصر في العصر الحديث في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، مشيدة بفكرة مسلسل الاختيار والعائدون وغيرها من الأعمال الدرامية التي جسدت فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

وأكدت أهمية التخطيط لإطلاق قناة قناة دراما وثائقية وطنية متخصصة في توثيق الأحداث التاريخية المصرية، لاستكمال مسيرة بناء الوعي المجتمعي وتوفير المحتوى الدرامي الوطني المناسب للنشء والأطفال والأسرة بشكل عام.