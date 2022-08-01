أشرف زكي يشكر الشركة المتحدة: «أعادت الهوية المصرية للدراما»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة عملت على عودة مهرجان الدراما التليفزيونية بعد توقف عرض مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وتم تشكيل لجان وآليات المهرجان، والتعاون مع شركة بي آو دي برئاسة عمرو الفقي، خاصة أن الشركة محترفة، مبينا أن لجنة التحكيم الكل يحترمها، وتتكون من إنعام محمد علي، وأشرف فهمي وصابرين وداليا البحيري ونجلاء بدر ولقاء سويدان، موضحا أن صابرين اقترحت أن يكون الدكتور يحيى الفخراني رئيسا للمهرجان.

يحيى الفخراني رئيسا للمهرجان

وأضاف «زكي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن يحيى الفخراني أكد أنه يتشرف برئاسة هذا المهرجان طالما أنه سيكون في الصالح العام، مبينا أن أمير شاهين بذل مجهودا كبيرا من أجل إيصال رسالة الفن، وتم تدشين الدورة الصفرية في مؤتمر صحفي اليوم.

تكريم الفنانين

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس صاحب الفكرة ولكن الجميع اتفق عليها، ويشارك أيضا في المهرجان صبري فواز ورانيا شوقي ورانيا ياسين وإسعاد يونس، ويسعى الجميع لتقديم الأفكار المختلفة، لافتا إلى أن مقيمي المهرجان هم صناع الدراما وليس جهة تنفيذية لذا هناك اهتمام كبير بتكريم الفنانين والفنيين والمصورين من أجل تقدير العاملين في الفن مع التفكير في تخليد العظماء مثل أسامة أنور عكاشة، متابعا: «إحنا اللي عملنا المال والبنون والعائلة وبابا عبده وليالي الحلمية، والدورة دي مركزة على أعمال رمضان فقط، والشركة المتحدة لما مسكت ملفات بقى فيه حاجات كتير بتتفق مع الهوية بتاعتنا بشكرها على الجهود المبذولة عشان نعود للريادة».