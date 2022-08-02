إيهاب فهمي: «المتحدة» لها دور كبير في دعم مهرجان الدراما التلفزيونية

وجّه الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، لتصميمه على تكوين جمعية عمومية من أغلب فنانين مصر لدعم الجميع، موضحًا أنّ مهرجان الدراما التلفزيونية عاد مرة أخرى للمنافسة، وأكبر مستفيد هي مصر التي ستستضيف مهرجانا للدراما غاب طويلًا.

فهمي: المتحدة لها دور كبير في دعم المهرجان

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و«بي أو دي»، لهما دور كبير في دعم المهرجان الذي سيكون على قدر كبير من الأهمية، ويفيد الدراما والفنانين، لافتًا إلى أنّ المهرجان يضم في لجنة تحكيمه أشخاصًا بارزين، أهمهم الفنان يحيى الفخراني، والمخرجة أنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم المهرجان، وأحمد السقا وغيرهم.

التفكير في الدورة المقبلة

وأوضح وكيل نقابة المهن التمثيلية، أنّ إدارة المهرجان تفكر أن تكون الدورة المقبلة عربيًا بمشاركة المنصات ولا تقتصر فقط على الدراما الرمضانية، على أن يتم استضافة دول أجنبية أيضا، وسيتم تقييم المهرجان طوال العام مع إمكانية إضافة الدوبلاج، مؤكدًا أنّ مهرجان الدراما سيركز على الأعمال الرمضانية فقط هذا العام، وسيتم التوسع فيما بعد ليشمل مختلف الأعمال مع إمكانية التطوير المستمر.