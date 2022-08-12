مصادر تكشف حقيقة مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 لتنسيق الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية، استقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني المختلفة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022 ، وفقا للقواعد والحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، حيث من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

مصادر: لم تُعلن أي تفاصيل بشأن مد فترة تسجيل الرغبات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي تفاصيل بشأن مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات عن الموعد المحدد، وأن الفترة الزمنية المحددة للمرحلة كما هي دون تعديل، لافتة إلى أن أي قرارات في ذلك لايتم أخذها إلا بعد حصر الأعداد التي تقدمت للمرحلة، وأنه لاتوجد نية لمد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات حتى الآن.

20 ألف سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022

وتابعت المصادر، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية حتى الآن، بلغ أكثر من 20 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب، مؤكدة أن معامل تنسيق الجامعات الإلكترونية تعمل اليوم الجمعة، وتستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا كل يوم طوال أيام المرحلة.

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لفتح باب تسجيل الرغبات والتقدم لمختلف الكليات وذلك بعد إقرار الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول ومواعيد التقديم مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.