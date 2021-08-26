اليوم.. ختام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2021

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية، من خلالها موقع التسجيل الإلكتروني لرغبات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يغلق الموقع في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يبدأ بعدها مباشرة البدء في إجراءات توزيع الطلاب.

البدء في إقرار إعداد الكليات بعد غلق التسجيل لرغبات المرحلة الأولي

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الوزير الدكتور خالد عبدالغفار ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد الإعداد المقررة للقبول بكل كلية، مؤكدة أن الحد الأدنى للالتحاق بالكليات متوقف على مدى العرض و الطلب من قبل طلاب الثانوية العامة على الكليات لتنسيق الجامعات 2021

وأكدت المصادر أنه لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق القبول بالجامعات 2021، خاصة في معامل التنسيق الإلكتروني، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل معامل التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعلن عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنها ستستمر لمدة 5 أيام متتالية، موضحة أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية ستعمل خلال أيام مراحل التنسيق المختلفة.