إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق بورسعيد - دمياط

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلين، مساء الخميس، في تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمياط بورسعيد، أمام قرية الفردوس السياحية بسبب السرعة الزائدة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل عن طريق سيارات الإسعاف 9 مصابين بينهم طفلين، وتبين من الفحص الطبي وهوية المصابين أنهم من دمياط، وهم: السيد نعيم بدران عوض 54 سنة، ويجري عمل أشعة مقطعية له لمعرفة مدى إصابته وعلاء الدين إبراهيم حجاج 58 سنة وهاجر التابعي إبراهيم 40 سنة، وسمية التابعي إبراهيم 24 سنة، ووآمال سعد سامي 53 سنة والتابعي إبراهيم الدسوقي 59 سنة مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل الطفلين إلى المستشفى

وجرى نقل الطفلين محمد أحمد الشعراوي 5 سنوات مصاب بكسر بالحوض وليان محمد الشعراوي 3 سنوات مصابة بكسر بالجمجمة إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، كما تم نقل المصاب مصباح محمد شاهين 55 سنة إلى مستشفى الزهور بسيارة إسعاف منفردا مصابا بجرح قطعي في الرأس بعد أن سقط مغشيا عليه وهو يحاول السير على قدميه حيث رفض الانتقال بسيارات الإسعاف مع المصابين معتقدا أن إصابته بسيطة في الحادث، ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم المصابين

رفع السيارتين عن نهر الطريق

من جانب آخر انتقل إلى مكان الحادث بطريق المطار بالغرب بطريق بورسعيد دمياط رجال إدارة مرور بورسعيد لنقل السيارتين المتصادمتين، بعيدًا عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

طريق المطار متنزه الزائرين

وأكد مصدر مسئول بإدارة مرور بورسعيد أن الحادث لم يتسبب في توقف الحركة المرورية وأنهم حرصوا علي سرعة التواجد فور وقوع الحادث وإبعاد السيارتين عن نهر الطريق خاصة أن الطريق الذي جرى فيه الحادث به كافتريات مطلة على البحر، وبه مطار بورسعيد ويعتبر متنزه لأهالي بورسعيد والزائرين يومي الخميس والجمعة.

وحذر المصدر قائدي السيارات من السرعة الزائدة خاصة في هذه المنطقة التى سبق أن وقعت بها حوادث متعددة.