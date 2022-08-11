إصابة شخص بحروق في حريق نشب داخل منزله بكفر الشيخ

أصيب مواطن يدعى «محمد.م»، 35 عاما، بحروق من الدرجة الأولى الثانية في الساق اليمنى والذراع اليسرى، في حريق نشب داخل منزله بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ونقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام؛ لإجراء الإسعافات الأولية له.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا من الأهالي بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب، جراء نشوب حريق داخل منزل كائن بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارت الإسعاف، وفرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق للمنازل المجاورة ووقف امتداده.

السيطرة على الحريق

كما دفعت وحدة الدفاع المدني بسيارات الإطفاء على الفور، التي تمكنت من إخماد الحريق بعد دقائق قليلة من تلقيها البلاغ، وجرت عمليات التبريد؛ لمنع تجدد انتشار النيران.

تحريات المباحث

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث، أن إشتعال الحريق جاء نتيجة ماس كهربي بسبب تلف في أحد التوصيلات السلكية بسبب زيادة الأحمال، الأمر الذي تسبب في إشتعال الحريق.

الأدلة الجنائية تعاين مكان الحريق

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيلها، والتي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية؛ لمعاينة مكان الحريق. واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن إشتعال الحريق.

وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.