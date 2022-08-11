إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على «الإسكندرية الصحراوي»

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 108، باتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 108، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى وادي النطرون.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من «عطيات.ا.م» 82 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة ومقيمة يالقليوبية، «مؤيد.م» 3 سنوات، مقيم القاهرة مصاب باشتباه نزيف بالبطن، «محمد.س» 45 سنة، مقيم القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، «ملاك.م» 8 سنوات، مصاب بكسر في الحوض، «مها.م» 12 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.