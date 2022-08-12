طارق شوقي: تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج طلاب ينتمون لبعض العائلات بالصعيد

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول ارتفاع نتيجة بعض اللجان وتشابه اسم العائلات لبعض الطلاب في الصعيد، الذين حصلوا على درجات كبيرة، موضحًا في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وقال «شوقي»، إن الوزارة أصدرت بيانًا في هذا الشأن، مضيفًا: «المنشورات اللي بنتداولها عن لجان فيها مجاميع عالية، أو أسماء ناس جايبة مجاميع عالية بننسبهم لعائلات، بنشكك بيه في النتيجة».

لجنة قانونية للتحقيق على الأرض

وأوضح وزير التعليم، في الفيديو الذي جاء بعنوان «الرد الرسمي على التشكك في نتيجة الثانوية العامة والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا»، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ذلك.

وأضاف: «قلنا هنشوف كل ده، وفعلًا عملنا لجنة قانونية موسعة بتباشر التحقيق على الأرض مع جميع الملاحظين في هذه اللجان وجميع رؤساء اللجان، والطلاب كمان، ولما تطلع النتيجة هنعلنها على الجميع، وإلى هذا الحين منستبقش الأحداث».

عدد الطلاب 300 طالب من بين 700 ألفًا

وتابع وزير التعليم: «وبرده من حيث النسبه والتناسب جميع الأعداد من الأسماء المتداولة، وهو فيه خرق لخصوصيتهم بالمناسبة لأن إحنا بنحط أسامي الناس وأرقام جلوسهم، فإن عدد هؤلاء الطلاب لا يتجاوز 300 من 700,000 يستخدم للتشكيك برده».