طارق شوقي يرد شائعة وجود نتيجتين لنفس رقم الجلوس: «فوتوشوب»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن شائعات وجود نتيجتين لنفس رقم الجلوس أمر يحدث باستمرار، والهدف من ذلك إثارة الشكوك والفتنة، مضيفًا: «موضوع نتيجتين لنفس رقم الجلوس كل مرة بنشوفه، وبنتحقق منه، ونكتشف إنه واحد استخدم الفوتوشوب»

40 ألف طالب تظلموا العام الماضي

وتحدث «شوقي» عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «لو في شكوك، في حل بسيط جدًا وإحنا أعلننا عنه، وهو فتح باب التظلم الرسمي اللي عملناه السنة اللي فاتت واستقبلنا فوق الـ 40 ألف أسرة، وكلهم شافوا ورقهم وتأكدوا إن كل اللي كانوا سامعينه كان غلط».

وجدد وزير التعليم دعوته للطلاب وأولياء الأمور للتظلم حول النتيجة، موضحا: «لازلنا بنقول اتفضلو أهلا وسهلا ادخلوا على رابط التظلم، نتظلم مادة أو أكثر، ومن كل المواد لو حبينا، وهنيجي على نفس الرابط دعوة بعد يوم أو اثنين أو ثلاثه تفضلوا عندنا في المكان الفلاني في اليوم الفلاني».

خطوات التظلم «الطالب بيصحح لنفسه»

وتابع: «لما ولي الأمر يصل مع الطالب نستقبلهم في أوضة لوحدهم ونديهم مظروف في البابل شيت، فيه المواد المتظلم منها، ونموذج الإجابه بتاع كل واحد منهم، وموجود عليه الإجابه الصحيحة، وإجابته وأديله قلم وأقول له صحح بنفسك وأجمع النمر».

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الحاسب الآلي هو الذي يقوم بتجميع الدرجات وتصحيح البابل شيت، موضحًا: «الكمبيوتر هو اللي بيجمع عندنا وهو اللي بيصلح وما فيش تقدير بشري، ولا رصد درجات بشري، وبنسمح لولي الأمر والطالب إنهم يصححوا بإيديهم عشان يطمئنوا»، مضيفًا: «كل الحاجات اللي إحنا كنا شايفنها في الصفحات دي التحقق منها بسيط جدًا».