رسميا.. وزير التعليم يرد على مجاميع الـ12% بالثانوية العامة: حملات منظمة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الشائعات التي خرجت مؤخرًا والشكاوى من بعض الطلبة بشأن النتيجة، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان الرد الرسمي على التشكك في نتيجة الثانوية العامة، والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا «مجاميع ١٢% + درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس + باركود الشعبة».

وقال «شوقي» في الفيديو: «حبيت النهارده أشرح لحضراتكم موضوع مهم، لأن بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم 6 أغسطس في الخمس أيام اللي فاتوا كان فيه حملات منظمة جدًا وإلى حد كبير ممنهجة للتشكك في النتيجة، والتشكيك في التصحيح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة».

الوزير: «استخدام ألفاظ درامية»

وأضاف وزير التعليم: «سمعنا كلنا عن عدد من أبنائنا اللي قالوا إحنا جبنا مجاميع زي رقم 12، وده رقم محوري، وتم استخدام ألفاظ درامية زي مأساة، وظلم وهكذا، وفي إدعاءات إن هناك أرقامًا مختلفة نفس رقم الجلوس والصور بتتحط لإثبات هذا وطبعًا في ناس بتدعي إنها بتقدر تغير النتيجة، وآخر هذه الأمور إدعاءات بإن البابل شيت عليه باركود الشعبه علمي أو أدبي أو رياضة».

الوزير: «مهرائيل جايبة 36% مش 12%»

واستطرد: «طيب تعالوا نشوف مع بعض هذه الأمور، وهنلاقي على فيسبوك ومنصات إعلاميه كبيرة نفس الأخبار بتقول بنتنا مريم: (أنا حصلت على مجموعه 12%) وحصلت مقارنة مع صفر مريم سنة 2015، وهكذا، ومهرائيل جايبة 150 درجة من 410 درجات، يعني 36% مش 12%، وظلموني عشان مليش ظهر وحاجات كده».

ونشر وزير التعليم صورًا لمريم مع أسرتها، وعقب عليها قائلًا: «الصور اللي حضراتكم شايفينها مريم مع أهلها الكرام بشهادتها القديمة، تم نشرها وكله في اتجاه واحد»، مشيرًا إلى أن نشر الصور يأتي في إطار التشكيك في نتيجة الثانوية العامة.