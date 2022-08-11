التعليم: الانتهاء من طباعة 6 امتحانات «دور ثاني» للثانوية العامة 2022

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة أوراق أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، إضافة إلى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 المقرر لها أن تنطلق ابتداء من يوم 20 أغسطس الجاري.

تجهيز اللجان والملاحظين

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، من حيث عدد اللجان وتوزيعها وعدد الملاحظين المشاركين في المراقبة على الطلاب، إضافة لاختيار عناصر الأمن الإداري في كل لجنة على مستوى الجمهورية.

توزيع أسئلة الدور الثاني في صناديق خاصة

وأضاف أنه فور الانتهاء من طباعة الأسئلة سيتم تعبئتها في صناديق خاصة، وإرسالها إلى مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات، بنفس مراكز توزيع الدور الأول، على أن تظل في حماية الأجهزة الأمنية ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة، وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني:

1- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية.

2- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

3- يوم الاثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

4- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

5- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

7- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

8- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

9 - يوم الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

10- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.