طارق شوقي: «وظيفة باركود البابل شيت إثبات إن ورقة الإجابة أصلية»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وظيفة الباركود الموجود على ورقة البابل شيت، نافيًا ما ردده شخص يدعي أنه إعلامي وخبير تعليمي بأن هذا الباركود يحدد الشعبة التي ينتمي لها الطالب.

الهدف إثارة البلبلة والفتنة

ونفى وزير التعليم خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ذلك، مشددًا: «ما فيش حاجه زي كده إطلاقا الكلام ده غير صحيح تماماً، والهدف منه إثارة البلبلة والفتنه بين الطلاب، وأولياء الأمور، والباركود ده وظيفته الأساسية هي تمييز ورقة الإجابة أنها أصلية وليست مصطنعة».

وأوضح شوقي: «يعني الورقة بتاعة الوزارة والأسكانر مش هيعديها غير لو الباركود أثبت إنها بتاعة الوزارة زي اللي بتشوفوها على الفلوس، إنما مالهاش علاقة لا بالتصحيح ولا بتقدير الدرجات ولا الشعبة الدراسية على الإطلاق ومعرفش الكلام ده جه منين الحقيقة».

وكشف شوقي تفاصيل جديدة حول عملية تصحيح الثانوية العامة قائلًا: «تتم وفق أرقام كود نسخة الاختبار، وهذا الرقم بيحطه الطالب بنفسه بينقله من كراسة الاختبار، ويدونه بخط يده في ورقه البابل شيت».

تفاصيل نظام التصحيح الإلكتروني

ودلل شوقي على نجاح نظام التصحيح الإلكتروني بأن الطلاب الذين تظلموا في الدرجات العام الماضي اكتشفوا أنه ليست لهم أي درجات، معقبًا: «عمليه التصحيح الإلكتروني اللي تم استخدامها اعتبارًا من العام الماضي تمت بموضوعية وحيادية تامة، وتميزت بالعدالة والشفافية التامة بدليل إن أكثر من 40 ألف أسرة تقدموا بتظلمات، ومكنش في غلطة وحداة، ونجي السنة دي نشكك في نفس النظام اللي تطور كمان وبقى أقوى من السنة اللي فاتت لأنه دي حالة ماشي اليومين دول دي حاجة».