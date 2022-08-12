طارق شوقي يوجه رسالة لكل طالب يشعر بالظلم: «امشي في الطريق الشرعي»

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة لمن يقول إنه تعرض للظلم في نتيجة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الخطأ في التصحيح أو الحصول على مجموع أقل من التوقعات.

وقال وزير التعليم في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللي بيقول اتظلمت ده فيه فرق بين حاجتين، إن فيه غلطة في التصحيح ودي هنشوفها لو عملنا تظلم أو أنا بقول المجموع ده أقل من اللي أنا توقعته»، مضيفًا: «الربط بين اللي جبته في الابتدائية والإعدادية ده مالوش أي علاقة بالامتحان ده».

فيه 117 ألف طالب دخلوا مرحلة أولى من نفس الامتحان

وتابع طارق شوقي: «نفس الامتحان ونفس الأسئلة وممكن أجيب مجموع أقل من توقعاتي، ومنقولش عليها ظلم لأن الـ117 ألف اللي داخلين مرحلة أولى في التنسيق، امتحنوا نفس الامتحان وجابوا نتايج عالية جدًا، وتوزيع النتيجة كلنا شوفناه».

واستطرد: «لو جبت مجموع قليل وطلع إن المجموع ده بتاعي ومالوش دعوة بغلطات التصحيح أو الباركود يبقى ده مستوايا بالنسبة لزمايلي السنة دي في الامتحان ده، وده على أساسه التنسيق بيشتغل، أعمل إيه في الحالة دي، اجتهد أكتر وأحسن من نفسي في المواد دي، ومروحش الدروس، وأسمع حاجات غلط، واعتمد على المنصات فأجيب نمرة أعلى».

من يشك في النتيجة يتقدم بتظلم

ونصح وزير التعليم أي طالب يشك في نتيجته بأن يتظلم رسميًا، موضحًا: «فكرة الظلم أو إن أنا أعمل حاجة أقنع الناس بإن فيه ظلم وغلط في التصحيح، هو ده اللي إحنا بنقول إنه غير صحيح بالمرة وبنحاول نقول لحضرتك من يجد في نفسه شك من أي شئ سواء رقم جلوس أو النمرة يتظلم، عشان كده عاملين التظلمات وقولنا كل ضوابطها».

واختتم شوقي: «لو عملنا كده مش هيبقى فيه مشكلة خالص، ومش هنبقى محتاجين الحاجات دي على السوشيال ميديا، ولا تلفتوا إليها وخلونا نمشي على الطريق الشرعي المنضبط، وإن شاء الله يبقى خير للجميع».